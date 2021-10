Sono stati affidati i lavori di sistemazione delle aree esterne e in particolare dei parchi comunali. L'intervento verrà realizzato con un investimento di 40mila euro, somma che potrà garantire il decoro urbano e incrementare la fruizione degli spazi verdi pubblici.

L'obiettivo dell'Amministrazione è il miglioramento delle aree verdi destinate ai bambini e a tutti i cittadini. I lavori interesseranno soprattutto la villa comunale, dove verranno risistemate le panchine rotte e i giochi; saranno installati nuovi cestini per la raccolta differenziata e lampioni con luci a led. Verrà realizzata all'interno del parco anche una stele commemorativa.

La sistemazione riguarderà anche l'area della scuola "Fornaci", con la fornitura di nuovi giochi per i piccoli alunni e la pulizia del terreno. Purtroppo l'emergenza sanitaria, nella sua fase più grave, ha privato tutti della possibilità di fruire delle aree verdi. Ora, però, lentamente ci si sta riappropriando degli spazi pubblici e si riservano attenzioni proprio a quei luoghi che, essendo all'aperto, sono più sicuri e garantiscono la possibilità di frequentazione dei cittadini, con la ripresa dei rapporti interpersonali.

Ceprano vanta parchi e giardini al centro e in periferia, al servizio di quartieri ad alta densità abitativa e i bambini hanno l'esigenza di trascorrere momenti di svago all'aria aperta, incontrando i coetanei. Ma per tornare agli interventi programmati, questi prevedono la riqualificazione, sistemazione e valorizzazione delle aree che sono più accessibili e belle da vivere in queste tiepide giornate autunnali. Infatti, in un paese accogliente le persone sono serene, spazi e momenti comuni migliorano le interazioni umane e il clima.

Le aree verdi agevolano il ritorno alla normalità, rappresentano luoghi sicuri dove fare incontri e trascorrere il tempo libero. Soprattutto i bambini hanno sofferto le restrizioni della pandemia e oggi meritano di riprendere lentamente, ma sempre in sicurezza, le loro attività quotidiane. Il gioco per i piccoli è educativo e costruttivo, quindi è importante che gli spazi pubblici siano curati al meglio.