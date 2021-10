Tanti gli argomenti trattati nell'incontro tra il Comune e il comitato Olimpia. Si è parlato nei giorni scorsi con il sindaco Enzo Perciballi anche dei alavori effettuati, grazie all'interessamento presso l'amministrazione Provinciale di Frosinone, sulla dorsale viaria Scrima-Colle Campano con il ripristino delle carreggiate per la prevenzione di futuri dissesti idrogeologici che mettevano a rischio la circolazione stradale» ma anche «dei lavori allo stadio Montorli, con le ottime prospettive per Boville in termini di fruibilità della struttura, con il prossimo rifacimento del manto erboso, e l'accordo in corso con il Pescara Calcio, in prospettiva futura per i nostri giovani».

Novità in arrivo anche in materia di Urbanistica. Sono in arrivo «modifiche al piano regolatore con l'adozione della rigenerazione urbana, già prevista nell'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, che favorirà ancor di più la ripresa dell'edilizia nel paese» ha detto il sindaco.

Quindi le altre scelte, come «l'affidamento in gestione del parco pubblico che porterà benefici oltre che in termini di fruibilità della struttura per la cittadinanza, anche a livello di investimenti dell'Associazione affidataria con il rifacimento della copertura al lavatoio ed al mantenimento dell'area, nonché nel favorire attività e sostegno ai diversamente abili del nostro comune e del territorio limitrofo».

Un dettagliato resoconto è arrivato anche rispetto alla riorganizzazione della macchina amministrativa. Dai benefici in termini di efficienza, efficacia e miglioramento dei servizi comunali a seguito della riorganizzazione degli uffici con minori aggravi per i cittadini e, soprattutto, «l'istituzione di uno staff tecnico per la ricerca di fondi regionale ed europei previsti nell'ambito della programmazioni annuali statali, dei quali oggi non si può fare a meno per il mantenimento e il miglioramento del territorio comunale».

Il sindaco ha toccato poi il tema dei rifiuti con «la nuova gara per la raccolta dei rifiuti in fase di preparazione, la cui tariffa per l'anno in corso ha già subito riduzioni. Non sono mancate richieste da parte del comitato inerenti iniziative per il prolungamento della linea del gas metano per le zone di Colle Martino e Colle Campano e un intervento sull'asse viario di collegamento tra lo svincolo della superstrada e Casavitola, in parte sfruttando il tracciato esistente, che dovrà essere allargato al fine di garantire la sicurezza stradale.