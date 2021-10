Forse ci siamo. Ora ci sono anche i soldi necessari per l'intervento. Il ponte di accesso all'area archeologia di Comunacque, nota perché al suo interno custodisce la cascata di Trevi, verrà restaurato. La Regione Lazio, infatti, ritenuto necessario intervenire per mettere in sicurezza alcuni tratti del cammino di San Benedetto, ha stanziato 98 mila euro per il rifacimento del ponte di accesso all'area diventata ormai importante meta turistica.

Il finanziamento, ottenuto dal Parco dei Monti Simbruini, è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio supplemento 1 del 14 ottobre 2021. Dovrebbe finire quindi, a breve, questa brutta pagina di negligenza burocratico-amministrativa. Si deve al cammino di San Benedetto se si sia ottenuto il finanziamento, oltre al fatto che sta facendo conoscere questo bellissimo territorio ciociaro (da Trevi a Montecassino) alle migliaia di pellegrini che ogni anno calpestano questi luoghi incantevoli.

Un merito che va a Simone Frignai, ideatore del cammino, che lo promuove in ogni dove e in qualsiasi occasione, e degli amici dello stesso che danno un validissimo contributo al progetto che sarà la carta turistica da giocarsi nei prossimo anni.