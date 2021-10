Incontri culturali all'insegna di arte, cinema, teatro e letteratura. Con la presentazione del "Centro studi Marcello Mastroianni", sodalizio presieduto da Santina Pistilli, si alza il sipario sulla prima edizione della rassegna di cortometraggi e documentari su vicende e aspetti del territorio. L'iniziativa, nel rispetto delle misure anti Covid-19, si avvale del patrocinio del Comune di Fontana Liri e dell'associazione "Ciociara Film Festival". L'evento, ospitato nei locali del centro polifunzionale di via Fiume, si svolge con il contributo dell'assessorato alla cultura della Regione Lazio.

In avvio l'intervento del critico cinematografico Gerry Guida che parlerà del cortometraggio. Il debutto è in programma domani, alle 17, con la proiezione dei seguenti "corti": "L'ispettore Gian" di Gianpio Sarracco, Gianrico Sarracco e Vittorio Casciano. "La morte come in un film" di Alessandro Venturini. "Ritrovarti in rubrica" di Francesco Marra e Vittorio Casciano. "Polvere" di Matteo Bianchi.

La rassegna, secondo programma, continua sabato 23 ottobre, sempre alle 17, con la visione dei luoghi dell'anima: Fontana Liri e dintorni. In scena "La leggenda di Mariuccia e Juanito il gitano. Ovvero il mistero del lago Solfatara" di Maurizio Lucchetti. "Io, il rio Armucci e l'area Wildernees in Italia" di Santina Pistilli. "Fontana Liri al tempo del Covid-19" di Francesco Marra. A seguire due opere firmate dal regista Antonio Mantova: "La valle del Fibreno" e "Il Castello Boncompagni con la cascata di Isola del Liri".

Per chi ama il cinema di "casa nostra", un appuntamento imperdibile.