Droga entrata in carcere, una assoluzione e quattro rinvii a giudizio. Ieri l'udienza preliminare davanti alla dottoressa Logoluso. Per C.S. ventinovenne di Ferentino, che ha optato per l'abbreviato, è arrivata l'assoluzione. Il giovane è stato difeso dall'avvocato Luigi Tozzi. Rinviati a giudizio il prossimo 7 gennaio R.N. trentottenne di Vallecorsa, M.D.G. trentaquattrenne di Latina, S.P. trentaduenne e B.D.A.

cinquantenne di Frosinone. Nel collegio difensivo gli avvocati Luigi Tozzi, Paolo Pulciani, Alessia Vita.

La ricostruzione

La trentottenne e il ventinovenne sono finiti nei guai per la cessione di una dose di cocaina. Stando alle accuse C.S. ha consegnato alla donna a febbraio del 2018, durante un incontro avvenuto a Frosinone, la sostanza stupefacente ceduta poi durante un colloquio al proprio compagno detenuto nella casa circondariale del capoluogo. Simile episodio contestato sempre a C.S.

e a M.D.G. Il ferentinate ha consegnato tre dosi di cocaina alla pontina, nascondendola in un giubbotto, poi consegnato dalla donna al personale del carcere attraverso un pacco destinato al compagno della trentaquattrenne.

Per S.P. l'accusa di aver agito con minaccia e aver costretto una donna e un uomo a consegnare lui una somma di 700 euro, non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dalla sua volontà. In particolare l'indagato ristretto nella casa circondariale di Frosinone, in una cella occupata anche dall'uomo, induceva quest'ultimo a convincere la moglie a introdurre nel carcere un paio di scarpe. Intuendo che le scarpe potessero contenere la droga, il compagno di cella ha avvisato la moglie di fare le dovute verifiche.

Consegna, quindi, che non è andata a buon fine proprio per il rinvenimento della sostanza stupefacente.

A quel punto, sempre stando alle accuse, l'indagato ha preteso la restituzione del denaro aggredendo il compagno di cella e minacciandolo di mandare a casa della donna alcune persone per vendicarsi. Ha minacciato anche la moglie della vittima. Le ha telefonato dicendole che se non avesse avuto i soldi avrebbe picchiato il marito. L'evento non si è verificato per cause indipendenti alla volontà del trentaduenne.

S.P e la madre M.D.G. sono stati accusati, invece, in concorso tra loro, di aver detenuto illecitamente, ai fini di spaccio, cocaina.

Nello specifico, sempre stando alle accuse, il detenuto aveva chiesto telefonicamente alla mamma di rifornirlo di stupefacente per lui e per gli altri detenuti. La consegna della droga doveva avvenire durante i colloqui. La consegna non è mai avvenuta per cause indipendenti dalla loro volontà. Come detto ieri è arrivata l'assoluzione per C.S. ventinovenne di Ferentino, che ha optato per l'abbreviato. Il pm aveva chiesto due anni. A giudizio, invece, R.N.

trentottenne di Vallecorsa, M.D.G. trentaquattrenne di Latina, S.P. trentaduenne residente a Frosinone e B.D.A. cinquantenne anche lei del capoluogo. L'udienza si terrà il 7 gennaio 2022.