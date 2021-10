E' venuta a mancare la professoressa Marina Mastrostefano, madre dell'ex sindaco Fabrizio Martini. Grande commozione e cordoglio in città per la triste notizia giunta nella tarda serata di martedì.

Per molti anni la professoressa Mastrostefano ha insegnato storia e filosofia nel Liceo classico di Anagni ed era una donna stimata e ammirata per la sua professionalità e per la sua riservatezza.

Tutti la ricordano con affetto, anche gli ex alunni: «Era una donna di grandissima cultura spiegano alcuni di loro di grande sensibilità, molto professionale nel suo lavoro. I suoi insegnamenti sono stati per gran parte di noi un punto di riferimento anche nella vita. A lei dobbiamo tutto, è una grande perdita per l'intera città».

All'ex primo cittadino ed attuale consigliere comunale ed al padre Nando Martini sono giunte numerose condoglianze, a partire da quelle di tutta l'amministrazione comunale. I funerali della professoressa Marina Mastrostefano si terranno oggi alle ore 15 nella Cattedrale di Anagni. «Una chiesa e una città ha spiegato Fabrizio Martini che amava molto»