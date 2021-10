Dal pontino Tragedia in mare, sub 33enne trovato morto: era scomparso in una battuta di pesca La vittima aveva con sé la maschera, un fucile e una lampada. Alle 8 l’ amico e compagno di battuta di pesca non vedendolo rientrare ha fatto scattare

Tragedia nelle acque di Gaeta dove un trentatreenne originario di Pozzuoli scomparso durante una immersione per una battuta di pesca subacquea in apnea è stato trovato morto nella mattinata di ieri.

Si sono così concluse nel peggiore dei modi e nel giro di un paio d'ore le ricerche in mare del giovane campano di cui si erano perse le tracce da alcune ore.

A dare l'allarme l'amico che era con lui, originario sempre di Pozzuoli e con il quale stava effettuando pesca subacquea notturna. Sembra che i due nella notte tra martedì e mercoledì si siano immersi a Serapo per poi raggiungere a nuoto il tratto dove dedicarsi proprio alla battuta di pesca, un punto suggestivo e poco distante dalla stessa spiaggia.

La vittima aveva con sé la maschera, un fucile e una lampada. Alle 8 l'amico e compagno di battuta di pesca non vedendolo rientrare ha fatto scattare l'allarme rivolgendosi alla Capitaneria di Porto e spiegando l'accaduto. DA NON PERDERE! Tutti gli approfondimenti su questo argomento sono disponibili nell'edizione odierna, in edicola o nella versione digitale di Ciociaria Oggi.



