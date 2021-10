Traffico in tilt nel centro di Frosinone. Questo il risultato della temporanea chiusura di un tratto di via Aldo Moro. Un provvedimento che si è reso necessario a causa della presenza di una grande quantità di materiale oleoso sul manto stradale.

Secondo quanto si apprende, la polizia municipale è intervenuta per chiudere la strada al traffico nel tratto che va dal Parco Matusa fino all'Oviesse. Non si conosce ancora la natura esatta del materiale oleoso e a cosa sia dovuta la sua presenza sulla strada.

Quel che è certo è che la chiusura del tratto di via Aldo Moro, per scongiurare il rischio di incidenti, al momento sta paralizzando la parte bassa del Capoluogo. Dalla Municipale fanno sapere che si sta lavorando per ripulire la strada, nel giro di qualche ora i disagi dovrebbero essere risolti.