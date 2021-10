Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 3.702 nuovi positivi ai test Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.697. Sono invece 33 le vittime in un giorno (ieri erano state 70). Il tasso positività è allo 0,7%: 485.613 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 662mila. Il tasso di positività è allo 0,76%, in aumento rispetto allo 0,4% di ieri.