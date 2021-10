Ieri, nel corso della consueta cerimonia dell'Alzabandiera presso il 72º Stormo dell'Aeronautica Militare, sono stati consegnati al Maggiore Rocco Z.

e al Capitano Antonio V. gli attestati di completamento del corso Pilot Instructor Training – P.I.T.. Il corso P.I.T. si è concluso dopo 17 settimane di attività di volo, precedute da due settimane di istruzione a terra. Entrambi gli ufficiali pilota dell'Aeronautica Militare, grazie all'importante qualifica di Istruttore di Volo su elicottero TH-500B, potranno così affiancare i loro colleghi della Scuola di Volo nella formazione dei giovani allievi piloti.

I piloti istruttori del 72º Stormo formano e addestrano i frequentatori dell'Aeronautica Militare ai fini del conseguimento del Brevetto di Pilota Militare, il personale dell'Esercito Italiano per il Brevetto Militare di Pilota di Elicottero e il personale di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco per il Brevetto di Pilota di Elicottero. Il 72º Stormo di Frosinone, unica scuola nel settore dell'ala rotante in Italia, è il Reparto, dipendente dal Comando delle Scuole dell'Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, che forma i piloti di elicottero dell'Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché frequentatori stranieri.

La sinergia interforze ed interagenzia, sviluppata nel campo dell'addestramento presso la Scuola elicotteri di Frosinone, si inserisce nell'ottica di continuo miglioramento della formazione e contestuale ottimizzazione delle risorse.