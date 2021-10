La prevenzione in città non si ferma e per l'Ottobre Rosa una nuova occasione viene offerta alle donne ceccanesi. Martedì prossimo 26 ottobre, dalle 9,30 alle 12,30, presso il cinema-teatro "Antares", si terrà "Amati con la prevenzione… In dolce Attesa". Si tratta di un corso gratuito su gravidanza e allattamento al seno dedicato alle neo-mamme e alle future mamme.

L'evento arriva a stretto giro dalla domenica di prevenzione dermatologica tenuta preso il Castello dei Conti. Dunque, un Ottobre Rosa ricco di iniziative promosse dall'Amministrazione Caligiore. Il corso è stato organizzato dal Comune in collaborazione con l'Apaim.

In un post su Facebook la consigliera delegata alle Pari opportunità Mariella Bruni spiega le modalità di accesso all'evento del 26 ottobre: «Il Comune e l'Amministrazione del sindaco Roberto Caligiore, per l'Ottobre Rosa e nell'ambito della campagna di prevenzione, invita le neo e future mamme al corso gratuito di gravidanza e allattamento al seno, che si terrà il 26 ottobre dalle ore 9,30 alle 12,30 presso il cinema "Antares".

Relatrici la dottoressa Alida D'Annibale e su invito la dottoressa Simona Aversa. È possibile prenotare il corso dal 20 ottobre soltanto attraverso l'invio di un messaggio Whatsapp al numero 338-6880540. Le prenotazioni saranno aperte fino al raggiungimento del tetto massimo di iscrizioni».