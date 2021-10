Screening mammografico gratuito a Castelforte.

Lo ha annunciato l'amministrazione locale, che ha fissato l'evento per il 31 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 nel centro comunale di Piazza San Rocco. L'iniziativa promossa dall'assessorato Servizi sociali del Comune e dai settori della Sanità e Pari opportunità rientra all'interno delle iniziative del mese di prevenzione e sensibilizzazione per sostenere la ricerca contro il tumore al seno.

Per accedere allo screening sarà necessario prenotarsi, chiamando il numero telefonico 389.1234831 del settore Pari opportunità, la cui responsabilità è stata affidata dal sindaco Angelo Felice Pompeo alla delegata Antonella Lello. Il servizio, annunciato in anticipo per permettere le prenotazioni, sarà curato, gratuitamente, dal dottor Giovanni Testa.