Diffuso poco fa il bollettino con cui la Asl ogni giorno aggiorna l'evoluzione della pandemia in Ciociaria. "Nelle ultime 24 ore - scrive l'ufficio stampa dell'azienda sanitaria - sono stati effettuati 1010 tamponi in provincia di Frosinone. Abbiamo registrato 22 nuovi casi di positivi al SARS-CoV-2. I negativizzati sono 21.

Sono 5 i ricoverati. Non abbiamo registrato nessun decesso".

La distribuzione dei nuovi casi in provincia

Amaseno e Frosinone 4; Acuto, Alatri e Ceccano 2; Arpino, Campoli Appennino, Cassino, Castrocielo, Isola del Liri, Msg Campano, Patrica e Sora 1.