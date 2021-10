Un rocambolesco tentativo di fuga a un controllo dei Carabinieri è finito con un incidente. È successo nella tarda serata di ieri in viale Kennedy, dove una Volkswagen Golf con tre giovani a bordo si è schiantata contro un albero a bordo strada.

Per tutti gli occupanti della vettura sono stati necessari i soccorsi del caso, comunque in condizioni non gravi: dopo le visite di rito in ospedale, la posizione dei tre è al vaglio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina per i provvedimenti del caso, d'accordo con l'autorità inquirente.

I militari sono al lavoro per scoprire cosa abbia spinto i tre a scappare all'alt.