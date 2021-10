Una famiglia di cinghiali all'improvviso sulla strada e un'auto che non riesce a evitarli. È successo mercoledì mattina lungo la Casilina, al confine tra Roccasecca e Castrocielo. Secondo la ricostruzione dei fatti, due cinghiali sono stati uccisi dall'impatto con una Kia che ha riportato diversi danni nella parte anteriore. Sul luogo dell'incidente è giunta subito una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo che, dopo aver effettuato i rilievi, ha provveduto a far rimuovere la carcassa dell'animale al centro della carreggiata.

Una vicenda che riaccende i riflettori sul problema dell'emergenza cinghiali su tutto il territorio provinciale: è l'ennesimo incidente sulle strade del Cassinate causato dell'attraversamento di questi animali. Pochi giorni prima un altro incidente, sulla superstrada Cassino-Formia, in territorio di Cassino: un automobilista in transito non ha potuto evitare un grosso mammifero che ha attraversato improvvisamente, prendendolo in pieno.

L'auto ha riportato un significativo danneggiamento, per fortuna l'automobilista non ha riportato ferite importanti, choc a parte. Ma la tragedia è stata solo sfiorata.