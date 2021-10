Paura questa mattina per un settantaquattrenne investito da un'auto in via Tomaso Albinoni nella parte bassa di Frosinone. L'anziano è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente non è in pericolo di vita. L'incidente si è verificato intorno alle 11.30.

Il conducente della Fiat Punto si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente e gli operatori del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale "Fabrizio Spaziani" del capoluogo.