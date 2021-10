La donna è stata scoperta mentre avviava dirette hot in webcam dagli uffici di servizi cimiteriali del Comune di Ercolano. Furioso il sindaco, il quale ha dichiarato che l'accaduto non resterà impunito.

I fatti

Rischia il licenziamento la dipendente comunale di Ercolano, smascherata dapprima, da alcuni utenti su Twitter e successivamente raggiunta da Luca Abete, inviato campano del programma televisivo Striscia la Notizia. A suscitare ancora più polemiche è il fatto che la donna coinvolgeva nei suoi "servizi" anche alcuni colleghi che difficilmente declinavano l'invito, mentre i cittadini telefonavano per avere informazioni riguardo ai servizi da offrire ai propri defunti. Furioso il sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto: «Ho provato disgusto, come padre e come rappresentante delle Istituzioni. Quanto è accaduto non ammette nessuna scusante e non resterà impunito».