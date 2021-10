Un incidente fatale in sella al suo motorino mentre tornava a casa. Così è morto Davide A., ventenne di Pompei. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, avvenuto tra Pompei e Sant'Antonio Abate, con una Fiat Panda guidata da un signore del posto.

I medici hanno tentato interventi disperati per strapparlo alla morte ma tutto è stato vano. Sotto choc la fidanzata con la quale Davide era al telefono. Ha ascoltato in diretta quel rumore sordo. Lo schianto. Poi il silenzio, poco dopo Davide non c'era più.