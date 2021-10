Dopo 38 giorni consecutivi senza decessi, il Covid è tornato a fare vittime in Ciociaria. Dopo la donna di 61 anni di Ripi morta ieri, il bollettino della Asl oggi riporta il decesso di un uomo del 1951 residente ad Arpino. Due morti in due giorni in provincia.

Sul fronte dei contagi, i nuovi positivi sono 20. 963 i tamponi eseguiti. I negativizzati sono 17, mentre i ricoverati 5.

La mappa dei contagi

Sora ed Isola del Liri registrano ciascuna 4 nuovi positivi, due ad Amaseno e un nuovo caso in ognuno dei seguenti Comuni: Anagni, Campoli Appennino, Cassino, Esperia, Ferentino, Frosinone, Picinisco, Rocca D'Arce, Sgurgola e Veroli.