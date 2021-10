Coinvolto in un incidente stradale a Morolo, risulta positivo all'esame alcolemico con valori tre volte oltre la norma. A finire nei guai un 26enne di Ceprano, incensurato, che è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Ferentino per guida in stato di ebrezza alcolica.

Nella circostanza, oltre ad informare l'Autorità Giudiziaria, i carabinieri hanno ritirato la patente di guida al giovane e sequestrato il veicolo.