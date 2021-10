Si è appena verificato un altro incidente stradale sulla superstrada Cassino-Formia.

All'altezza del bar Pianeta 630, nel comune di San Giorgio a Liri, tre mezzi, un furgone, una Fiat Panda e un suv, si sono scontrati per motivi al vaglio degli inquirenti.

Diversi i feriti, qualcuno in modo serio, e tanta la paura per l'ennesima tragedia sfiorata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, la Polizia, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, per prestare aiuto alle persone che viaggiavano nei diversi mezzi, una mamma con due bambini sul suv, un operaio nel furgone e un carabiniere non in servizio nella Panda.

Stando alle prime indiscrezioni raccolte sul posto, sarebbe proprio quest'ultimo il ferito più grave: è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Scolastica. Sottoposti ad accertamenti anche tutte le altre persone.