"La bellezza della diversità". È il titolo dell'evento in programma domenica prossima in piazza Padre Pio nella frazione La Lucca a Monte San Giovanni Campano. «A pochi mesi di distanza torniamo in piazza con un altro evento che avevamo in programma, a cui teniamo molto e che siamo orgogliosi di poter portare a compimento: "La bellezza della diversità".

È l'annuncio dell'associazione culturale "Progetti lucchesi". Il programma dell'iniziativa prevede alle 9.30 l'accoglienza delle associazioni davanti alla scuola primaria La Lucca; si snoderà poi il corteo verso la piazza. Alle 10 la celebrazione della santa messa nella parrocchia della Beata Vergine Immacolata. Alle 10.40 si proseguirà con un momento di riflessione con testimonianze, interventi di professionisti e i saluti delle autorità presenti.

Alle 11.15 intrattenimento musicale, pranzo in piazza insieme a tutti gli amici speciali. Il tutto si svolgerà, ovviamente, nel rispetto delle normativa anti-covid. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da destinarsi. Appuntamento, dunque, con l'associazione Progetti lucchesi" e tanti amici per domenica prossima a La Lucca.