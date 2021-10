Palazzetto dello sport "Gianni Minnucci": l'amministrazione comunale corre ai ripari... nel vero senso della parola. A causa delle continue infiltrazioni d'acqua piovana che, nel corso del tempo, hanno interessato l'impianto di via Madonna della Sanità, il Comune ha predisposto alcuni lavori per impermeabilizzare la copertura dell'impianto sportivo in maniera definitiva.

In passato il problema era stato affrontato con interventi tampone che, alla fine, non hanno prodotto i risultati duraturi attesi. La presenza di umidità ha provocato, nel tempo, numerosi disagi all'attività sportiva, oltre al rischio, sempre in agguato, di possibili danni alla pavimentazione in parquet. Da qui, con l'approssimarsi dei mesi più piovosi dell'anno, la necessità di procedere con la rimozione e lo smaltimento degli stati di impermeabilizzazione esistenti e l'apposizione di un nuovo materiale termo-isolante.

I lavori in questione sono stati affidati alla ditta "Geometra Paolo Costantini" per un importo complessivo di 83.000 euro.