Continuano gli appelli dei residenti di Via Vecchia Fiuggi in merito al pessimo stato in cui versa la chiesetta delle "Tre Cone". Più volte i residenti hanno fatto appello alle autorità competenti per far sì che intervenissero prima che sia troppo tardi per rimediare alle condizioni della piccola chiesa, al cui interno trova posto un bellissimo dipinto che ritrae la famosissima "Battaglia di Lepanto".

Un'opera completamente in balìa degli agenti atmosferici, mentre la facciata esterna dell'edificio cade a pezzi. I residenti sono amareggiati: "Siamo stufi di portare avanti una battaglia che incontra solo porte chiuse. La nostra chiesa va salvata, necessita di una ristrutturazione. Abbiamo ricevuto risposte vaghe e tante promesse rimaste al palo.

Insomma le condizioni in cui versa il luogo di culto tanto caro ai cittadini fa ancora parlare di sé, un piccolo restauro almeno per assicurare gli elementi fondamentali dovrebbe essere messo in atto.