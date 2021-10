Una domenica all'insegna del senso civico dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l'abbandono di rifiuti lungo le strade e nell'ambiente. Resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Sora e la Protezione civile, l'iniziativa di domenica 10 ottobre ha richiamato tanti cittadini che si sono uniti ai dipendenti dei ristoranti McDonald's, tutti in campo per ripulire dai rifiuti abbandonati viale San Domenico.

Sora è infatti una delle cento città italiane coinvolte nel progetto di cui i ristoranti McDonald's sono promotori nel coinvolgere associazioni e cittadini per unire le forze e contribuire alla pulizia di parchi, strade, spiagge e piazze, a seconda delle esigenze specifiche di ogni comune. Il fenomeno del littering costituisce un problema sempre più ampio che crea disagi sia a livello di decoro urbano sia di inquinamento ambientale: gettare un rifiuto a terra significa immettere nell'ambiente un oggetto che vi rimarrà dai tre mesi, se di carta, a un secolo, se di plastica, con un impatto che deve tenere conto anche del fatto che in Italia la plastica non raccolta raggiunge le 500.000 tonnellate ogni anno.

La maggiore densità di rifiuti abbandonati interessa i luoghi pubblici all'aperto: nei parchi italiani si trovano 4 rifiuti per metro quadro, nelle spiagge 7,8 rifiuti ogni metro. In questo scenario, "Le giornate insieme a te per l'ambiente" si inseriscono in un percorso virtuoso verso la transizione ecologica che McDonald's ha intrapreso ormai da diversi anni con un forte impegno anche in termini di packaging e riciclaggio degli scarti.