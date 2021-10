Oggi sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Luigi Antonucci, il cinquantenne vittima, insieme al quarantenne Luca Erme, dell'incidente che si è verificato venerdì scorso a Patrica, sulla provinciale a pochi metri dalle Quattro Strade e poco distante dalle loro abitazioni. Lo scontro con un'auto condotta da un ventisettenne di Frosinone è stato fatale. Intanto la procura ha nominato il ricostruttore cinematico Giuseppe Speranza per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, mentre l'avvocato Antonio Perlini, legale del giovane frusinate indagato (come da prassi in simili circostanze), ha incaricato l'ingegnere Angelo Sonni.

Si attende il nulla osta delle salme per portare l'ultimo saluto ai due amici che viaggiavano sulla moto. La comunità è attonita.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime. I familiari di Erme si sono rivolti all'avvocato Alessandro Petricca, mentre quelli di Antonucci a Marco Maietta e Alessandro Marrocco.

Nello scontro è rimasto ferito il conducente della Fiat Grande Punto. Il ventisettenne è stato ricoverato all'ospedale di Frosinone; ha riportato un trauma cranico, la rottura del setto nasale e ha il volto tumefatto. Sottoposto all'alcol test e a narcotest è risultato negativo ad entrambi. Per quanto riguarda il penale è difeso dall'avvocato Antonio Perlini, mentre per la ricostruzione cinematica del sinistro e il profilo di carattere civile si è rivolto all'avvocato Fabio Fascetti.

Attonita la comunità di Patrica per l'accaduto; ancora sconvolta per la perdita di un altro concittadino, Daniele Narducci, avvenuta circa un mese fa sulla Frosinone-Mare, anche lui morto mentre era in sella a una moto. Oggi, quindi, l'autopsia sul corpo di Antonucci. I funerali delle due vittime probabilmente si svolgeranno tra mercoledì e giovedì.