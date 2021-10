Alberghiero e agrario, parteciperanno a un "viaggio d'istruzione" speciale. A chilometro zero oggi nella Tenuta San Germano per un percorso formativo tra i fughi. Il re dell'autunno, uno degli ingredienti principali dei menù di questa stagione che però nasconde pregi e difetti, virtù e insidie. I ragazzi potranno vistare la mostra allestita per l'occasione e confrontarsi con Aldo Terranova, fare domande e ottenere risposte su questo prezioso dono della natura.

La mostra sarà poi aperta ai visitatori dalle 15 alle 20. Anche per il pubblico che parteciperà sarà un'esperienza interessante con spiegazioni e curiosità tutte da scoprire.

La giornata si concluderà con un menù degustazione che vedrà il fungo declinato dall'antipasto al dolce. È possibile prenotare l'esperienza luculliana nell'incantevole cornice della Tenuta San Germano.