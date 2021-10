E' stato travolto da un'auto pirata mentre stava attraversando la strada. Un impatto fatale per un 37enne, originario del Togo morto nella notte tra venerdì e sabato scorso in via Anagnina, all'altezza del civico 80.

Sul posto la polizia locale di Roma Capitale che indaga con i gruppi Casilino e Tuscolano. L'uomo, insieme ai fratelli, si stava recando in un parcheggio dove c'erano alcuni amici. Il giovane ha attraversato via Anagnina quando è stato centrato in pieno.

Stando a quanto emerso, l'auto non avrebbe frenato per poi fuggire e il 37enne, sbalzato per diversi metri, è morto sul colpo davanti agli occhi dei fratelli. La notizia, tuttavia, è stata diffusa solamente nelle ultime ore. Il pirata della strada in fuga rischia l'arresto per omicidio stradale e omissione di soccorso. Gli agenti, durante i primi rilievi scientifici, hanno recuperato alcuni frammenti di un'auto e acquisito le immagini delle telecamere di zona. Al momento tuttavia non ci sarebbero sviluppi investigativi. Le indagini sono ancora in corso.