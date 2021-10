Una lite rischia di trasformarsi in tragedia: è successo nel tardo pomeriggio di ieri ad Anagni. Due giovanissimi, entrambi minorenni, hanno una discussione: uno dei due avrebbe raccolto un sasso e lo avrebbe quindi scagliato sull'altro, ferendolo gravemente al volto. Sul posto si sono immediatamente recati carabinieri e personale del 118. E' stata allertata anche un'eliambulanza, in quanto la situazione ha fatto subito temere un risvolto drammatico. Dopo una visitita più approfondita, però, il ragazzo non è stato portato a Roma ma all'ospedale Spaziani di Frosinone dove è stato ricoverato in codice rosso. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Anagni.