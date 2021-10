Fiamme nel pomeriggio a monte Trocchio, nel territorio di Cervaro. Un imponente incendio ha interessato una vasta area boschiva, divorando ettari ed ettari di vegetazione: paura per la presenza di coltivazioni e - più a valle - anche di insediamenti abitativi. Per fortuna il fronte di fuoco è stato circoscritto, ma resta il rammarico dei residenti per lo scempio ambientale: difficile adesso ipotizzare che a causare il vasto incendio possa essere stata la temperatura troppo elevata. Polemiche in corso.