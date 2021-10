Scontro tra due auto nei pressi di via Marittima, all'altezza dell'incrocio con via Ciamarra. Secondo le prime informazioni nell'impatto non ci sarebbero feriti ma solo danni ai mezzi coinvolti, due auto.

Una precedenza non rispettata o un momento di distrazione potrebbero essere state le cause del sinistro. Momenti di grande spavento per i conducenti dei due veicoli. Atteso l'arrivo delle forze dell'ordine per i rilievi di rito.