Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 1.597 nuovi casi e 44 morti da coronavirus. Ieri ci sono stati 2.437 nuovi casi e 24 morti. Sono i dati riportati nel bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19. Sono 219.878 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 381.051. Il tasso di positività è allo 0,7%, pressoché stabile rispetto allo 0,6% di ieri.

Sono 358 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 26 (ieri 15). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.428, rispetto a ieri sono 42 in più.