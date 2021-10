Novità a partire da oggi per le corse Cotral. Lo annuncia l'Amministrazione Sementilli che spiega: «Si informano gli studenti e tutti i fruitori del servizio Cotral che da lunedì (oggi, ndc) le corse per Ceccano con arrivo a Torrice bivio, transiteranno verso Ceccano Ragioneria. In questo modo i ragazzi che frequentano tale istituto verranno presi davanti alla scuola anziché a Ceccano Ponte.

La corsa da Frosinone per Strangolagalli con transito a Ripi delle 15,05 prosegue la nota verrà posticipata di cinque minuti con transito allo Scientifico alle 15,30.

Questo permetterà agli studenti che escono alle 15,20 di prendere l'autobus». Novità interessanti che eliminano i disservizi e agevolano gli spostamenti degli studenti, che con sacrificio viaggiano ogni giorno per seguire le lezioni.

I doppi turni imposti alle scuole hanno determinato la riorganizzazione degli orari delle corse dei mezzi pubblici, le difficoltà per i ragazzi sono aumentate soprattutto per chi frequenta il secondo turno, costretto a far rientro a casa più tardi con le immaginabili conseguenze. I nuovi orari dei pullman giungono graditi a studenti e famiglie, ora l'auspicio è che le variazioni assicurino l'effettivo superamento delle difficoltà registrate. I piccoli aggiustamenti per orari e tragitti agevolano gli studenti che da oggi potranno giungere a scuola in orario e poi rientrare regolarmente a casa.