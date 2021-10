Urne chiuse. Il dado è tratto. Non resta che attendere il risultato finale di questo ballottaggio per scoprire i nomi dei nuovi sindaci che guideranno le città di Alatri e Sora per i prossimi cinque anni.

Alle 15, stando ai dati ufficiali del Ministero dell'Interno, in provincia ha votato il 57,34% degli aventi diritto contro il 69,06% del primo turno. Nello specifico, ad Alatri hanno votato 13.815 elettori, pari al 59,52%. Al primo turno avevano votato in 16.500, pari al 71,08%. In due settimane "persi" 2.685 elettori, con un calo in percentuale dell'11,56%. A Sora alle urne 13.291 elettori, pari al 55,25%, contro il 67,10% del primo turno. Calo percentuale anche per la città volsca.

Ad Alatri a contendersi la fascia tricolore sono Maurizio Cianfrocca (centrodestra più civiche: 43,36% al primo turno) ed Enrico Pavia (coalizione civica: 29,15% al primo turno).

A Sora invece in corsa per il ruolo di sindaco ci sono Luca Di Stefano (coalizione civica, ma è appoggiato pure dal Pd: 37,44% al primo turno) ed Eugenia Tersigni (coalizione civica: 28,08% al primo turno).

