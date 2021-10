La ruota di Roma regala due ricche quaterne al Lotto. La prima finisce nella stessa Capitale e vale 129.750 euro (è stata centrata con la combinazione 1, 9, 17, 19); la seconda invece regala 125.250 euro a Paliano grazie alla serie 1, 9, 19, 54. Centrata anche una terza quaterna, da 124.500 euro, a Chioggia, in provincia di Venezia. In questo caso a portare fortuna è stata la combinazione 10, 55, 63, 66 sulla ruota di Bari.

Con il 10eLotto invece è stato centrato un 9 da 50mila a Capraia e Limite, in provincia di Firenze, grazie a un'estrazione frequente. Complessivamente il concorso di sabato ha distribuito vincite per 33,7 milioni (di cui in particolare circa 8,6 milioni con il Lotto tradizionale e 24,3 milioni con il 10eLotto), le vincite centrate dall'inizio dell'anno superano i 4,7 miliardi. Con il concorso di sabato, infine, è stato promosso centenario anche il 45 di Cagliari, che si va a aggiungere al 16 di Venezia (il maggiore ritardatario del momento, nell'urna da 132 concorsi), il 90 di Milano (a quota 117), il 79 della Nazionale (115), il 57 di Venezia (112) e il 40 di Bari (111). (Fonte: lp/AGIMEG).