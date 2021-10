L'episodio Shopping...'gratis' all'outlet, beccato in flagrante un ucraino: arrestato Stando alle accuse il 52enne si è introdotto in tre distinte attività commerciali e dopo aver rimosso le placche antitaccheggio, ha portato via della merce

Immagine generica Immagine generica

N. F. 18/10/2021 12:00 letto 3 volte

Shopping "gratis" all'interno dell'outlet di Valmontone. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un cinquantaduenne di origini ucraine, residente a Roma. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è accusato del furto di capi di abbigliamento e profumi all'interno di tre attività commerciali del centro Outlet Village di Valmontone. Stando alle accuse il cinquantaduenne, sabato sera, si è introdotto in tre distinte attività commerciali e dopo aver rimosso le placche antitaccheggio, ha portato via un giubbotto, un paio di scarpe, un profumo e due trousse di cosmetica. La commessa di uno dei negozi derubati ha notato che l'uomo prima di oltrepassare le casse aveva occultato della merce all'interno del suo giubbotto e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della stazione di Valmontone che hanno perquisito il cinquantaduenne, trovando tutta la refurtiva del valore di circa 350 euro, poi riconsegnata agli aventi diritto. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Colleferro, a disposizione dell'autorità veliterna

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato