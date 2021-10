Urta un'utilitaria facendola finire contro un muretto e fugge. È successo alla periferia di Sora dove una donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale che avrebbe potuto finire in tragedia. L'auto su cui viaggiava, infatti, è stata colpita violentemente da un'altra vettura e ha terminato la sua corsa contro il muro del vialetto che conduce a casa sua. Lo schianto è avvenuto venerdì sera in via Romana Selva. Il violento impatto dell'auto su cui viaggiava la donna contro il muro ha attivato l'airbag. La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118, mentre del pirata della strada che ha provocato l'incidente nessuna traccia.

La vettura che ha urtato l'auto della signora è di colore bianco, come si evince dai pezzi di carrozzeria rinvenuti sul posto. Non si sa chi fosse alla guida: di certo non si è fermato per prestare soccorso alla donna, anzi si è subito dileguato. «Abbiamo sentito un botto forte», riferisce un signore che vive vicini alla strada. Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine per raccogliere testimonianze e per i rilievi di rito. Lo sdegno per quanto accaduto è diventato virale quando la storia, con tanto di galleria di immagini, è stata resa pubblica sui social.

Si è tornati così a discutere della pericolosità di via Romana Selva, teatro negli anni di gravi incidenti, anche mortali. E così anche i parenti delle vittime hanno ricordato i loro cari.

Rabbia e dolore sono stati i sentimenti che hanno trovato sfogo sulle tastiere da parte di chi ha perso un familiare. "Io ho perso mio padre per lo stesso motivo, per la vigliaccheria, l'incoscienza e la cattiveria delle persone ha scritto una giovane donna in un post Per fortuna non è accaduto nulla di grave questa volta, ma chi era alla guida della macchina non poteva sapere cosa stava lasciando dietro di sé, se c'era bisogno di chiamare i soccorsi, se c'erano a bordo dei bambini".