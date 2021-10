Esame autoptico e consulenza cinematica per accertare la dinamica dell'incidente in cui hanno perso la vita il cinquantenne Luigi Antonucci e il quarantenne Luca Erme, entrambi di Patrica. Una comunità quella del paese lepino, attonita per quanto accaduto venerdì sera sulla provinciale, poco distante dalle Quattro Strade. Lo scontro, al vaglio dei carabinieri, è avvenuto tra una moto su cui viaggiavano Antonucci e Erme e un'auto, una Fiat Grande Punto, condotta da un ventisettenne di Frosinone.

Il giovane è ricoverato all'ospedale di Frosinone; ha riportato un trauma cranico, la rottura del setto nasale e ha il volto tumefatto. Sottoposto all'alcol test e a narcotest è risultato negativo ad entrambi. Come da prassi il frusinate è indagato. Per quanto riguarda il penale è difeso dall'avvocato Antonio Perlini, mentre per la ricostruzione cinematica del sinistro e il profilo di carattere civile si è rivolto all'avvocato Fabio Fascetti.

I familiari di Erme si sono rivolti all'avvocato Alessandro Petricca, quelli di Antonucci a Marco Maietta e ad Alessandro Marrocco.

Oggi il conferimento della consulenza medico legale per effettuare l'accertamento autoptico sulla salma di Antonucci ed eventualmente l'accertamento per Erme.

Si attende, poi, il nulla osta delle salme per portare l'ultimo saluto alle due vittime.

Intanto continuano i post sui social di ricordo per il cinquantenne e il quarantenne di Patrica e numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alle famiglie sconvolte e ancora incredule per quanto accaduto ai loro cari.