Stavano rientrando a casa ma qualche chilometro prima sul loro percorso hanno trovato un cinghiale. L'animale è spuntato davanti alla loro auto, verso il lato del conducente. Inevitabile l'impatto.

Paura per una donna al settimo mese di gravidanza che viaggiava sul lato passeggero della Citroen DS4 coinvolta nell'incidente di sabato sera in via Rotabile, a Boville Ernica, all'altezza del bosco di Colle San Paolo e a pochi metri dal bivio Papetti. L'animale è morto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e gli agenti della polizia locale per provvedere alla rimozione della carcassa del cinghiale che verrà smaltita da una ditta autorizzata. Un simile episodio si è verificato pochi giorni fa a Casamari, nel comune di Veroli. Anche in quel caso un cinghiale è finito contro una macchina, una Mini.



La ricostruzione

Erano circa le 20 quando è avvenuto l'incidente. Una coppia di Boville Ernica si è imbattuta in un cinghiale che è sbucato dal lato del bosco. L'animale è finito contro la parte laterale del veicolo, danneggiandola.

L'impatto non ha lascia to scampo all'animale. Per fortuna i bovillensi non hanno riportato gravi conseguenze ma lo spavento per la donna incinta è stato grande.

Per fortuna in quel momento nessun'altra auto ha transitato, altrimenti probabilmente le conseguenze sarebbero state più gravi. Sul posto sono arrivati i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e per le operazioni di viabilità. Sono arrivati inoltre in ausilio anche i vigili urbani.

Quanto accaduto ha risollevato la problematica sull'emergenza cinghiali. Altri animali sono stati avvistati in quell'area. E un simile incidente si è verificato sempre la scorsa settimana a Veroli, a Casamari, ai danni di un altro automobilista di Boville Ernica.