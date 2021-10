Paura ieri per una coppia di Anagni, durante un volo con il parapendio. Proprio durante l'atterraggio qualcosa è andato storto e i due, un uomo e una donna sono rimasti feriti, fortunatamente non in maniera grave.

L'incidente si è verificato nella tarda mattina di ieri, intorno alle 13, in località La Forma, a Serrone. Sul posto è intervenuto il personale medico che dopo le prime cure sul posto ha accompagnato i due all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone.



La ricostruzione

Hanno approfittato della domenica soleggiata d'autunno. Il tempo era perfetto per il volo, ma qualcosa non è andato per il verso giusto e in fase di atterraggio hanno avuto un imprevisto. Proprio in fase di atterraggio, una coppia di Anagni, è rimasta ferita.



I soccorsi

Immediatamente sono stati contattati i soccorsi.

Sul posto un'ambulanza con gli operatori del 118.

I due sono stati accompagnati nella struttura ospedaliera per ricevere le cure del caso. Fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.