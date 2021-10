Si sono chiuse poco fa le urne per la prima giornata di voto del turno supplementare di ballottaggio delle elezioni amministrative 2021. Grande attesa per i risultati di queste elezioni comunali in provincia di Frosinone nei due Comuni, tra i 24 interessati dal voto nell'ultima tornata elettorale, ancora senza sindaco.

Ci riferiamo a Sora, dove la popolazione è chiamata a scegliere tra Luca Di Stefano ed Eugenia Tersigni, ed Alatri, dove la fascia di primo cittadino è contesa tra Maurizio Cianfrocca ed Enrico

Alle 23 l'affluenza alle urne nei due centri è stata, rispettivamente, del 43,60 ad Alatri, e del 41.40 a Sora. In calo rispetto al primo turno, quando ad Alatri si era recato alle urne il 52.04 degli aventi diritto e a Sora il 50,37 (dati riportati dal Ministero degli Interni).

Le operazioni di voto riprenderanno domani mattina (lunedì 18 ottobre 2021) quando i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15. Dopo la chiusura delle urne, comincerà immediatamente lo scrutinio.