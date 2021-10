Non sono giovani e neppure si può parlare di una rissa. La lite avvenuta nella notte a Villa Santa Lucia pare, con il passare delle ore e l'approfondimento investigativo, aver assunto altri contorni.

Si è trattato, come accertato dai carabinieri, di una lite tra tre uomini tra i 50 e i 60 anni. A finire in ospedale dopo le botte, proprio il sessantenne. Ancora non chiarire cosa abbia provocato la reazione, come pure se i tre si conoscessero già. Indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Cassino.