"E' partita a pieno regime la campagna del vaccino antinfluenzale nel Lazio. Sono infatti già oltre 427 mila le dosi di vaccino consegnate ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. E' importante vaccinarsi e il vaccino è gratuito per gli over 60 anni, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine e i donatori di sangue. Basta contattare il proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta".

Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nello specifico la ripartizione delle dosi consegnate: 94.167 - Asl Roma 1, 28.698 - Asl Roma 2, 9.320 - Asl Roma 3, 31.140 - Asl Roma 4, 30.436 - Asl Roma 5, 58.521 - Asl Roma 6, 34.530 - Asl di Viterbo, 11.741 - Asl di Rieti, 85.580 - Asl di Frosinone 43.432 - Asl di Latina.