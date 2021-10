Serate di storia cinematografica per ricordare Nino Manfredi, attore e registra, a cent'anni dalla nascita, e per celebrare, dopo cinquanta anni, l'uscita di "Pinocchio", capolavoro di Luigi Comencini. L'omaggio ai celebri personaggi del cinema è promosso e organizzato dal Centro studi e documentazione "Marcello Mastroianni" presieduto dalla professoressa Santina Pistilli. La manifestazione si tiene nel centro polifunzionale di via Fiume.

Davvero interessante la mostra fotografica "Manfredi regista a Fontana Liri" con tante foto che "raccontano" il set del film "Per grazia ricevuta" girato (50 anni orsono) nel centro storico di Fontana Liri superiore. A seguire la presentazione del volume "Pane e cioccolata" di Gerry Guida e Fabio Melelli. Intanto oggi, alle 16, è in programma la visione del film di Comencini alla presenza di Andrea Balestri, magistrale interprete di "Pinocchio".

Il volume "Pane e cioccolata. Brusati, Manfredi e l'odissea della migrazione" risalta le figure di straordinari interpreti: un attore di toccante umanità e un regista tra i più colti e raffinati. Entrambi hanno concorso a realizzare il vero cinema d'autore.