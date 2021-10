Incrementata l'offerta diagnostica in ambito cardiologico a servizio degli utenti del Distretto A fra Anagni e Paliano. Entrambe le strutture, infatti, offrono la possibilità di eseguire, oltre alle visite cardiologiche con elettrocardiogramma e all'ecocardiogramma c/d, anche i monitoraggi della pressione durante le 24 ore e l'elettrocardiogramma dinamico delle 24 ore.

Il direttore generale dell'Asl Pierpaola D'Alessandro ha voluto con decisione che a settembre fosse avviato, non appena arrivati i nuovi strumenti, il nuovo servizio HOLTER che conta già numeri confortanti.

Servizi resi possibili grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio dedicate all'acquisto di nuova strumentazione di ultima generazione- e grazie alla visione della Direzione Strategica supportata dalla Direzione del Distretto A, per la medicina del territorio.

«Alla luce del nuovo PNNR, la medicina territoriale assumerà un ruolo chiave e centrale per la presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche che non dovranno più peregrinare da una provincia all'altra, da un presidio all'altro - sottolineano dalla Asl - poiché avranno a disposizione la strumentazione necessaria a fare diagnosi, nella propria asl di competenza territoriale con l'obiettivo di ridurre gli accessi impropri in pronto soccorso».

Ogni settimana vengono eseguiti circa 30 holter fra cardiaci e pressori con refertazione in tempi rapidissimi e con la volontà di incrementare ancora l'offerta nel medio periodo articolando anche in maniera più armonica le diverse prestazioni mediante l'utilizzo dei PDTA e della telemedicina «in un territorio in cui fino a pochi anni fa, per la scarsa presenza di un servizio territoriale cardiologico articolato nel Distretto A e per la vicinanza geografica con la Provincia di Roma, si verificava una massiccia mobilità verso altre Asl a discapito del diritto di salute di tutti i nostri concittadini».

La D'Alessandro ringrazia i medici convenzionati che fanno squadra con la Asl di Frosinone facendo sentire al paziente un unico servizio semplificato e di presa in carico.