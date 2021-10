Il Comune ha aderito alla campagna "Ottobre rosa" illuminando di rosa Palazzo Cardinale Iorio in piazza Umberto I. Tante altre, però, le attività che si succederanno nel corso del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. «La nostra iniziativa ha lo scopo di ricordare a ogni donna quanto sia importante fare prevenzione - ci ha spiegato la consigliera Ludovica Iorio, sempre attenta alle questioni femminili - Il Lazio, purtroppo, è ai primi posti per la diffusione del tumore al seno.

Nella regione si contano circa 4.200 nuovi casi e 750 decessi. In valori assoluti il Lazio è al terzo posto tra le regioni italiane per numero di nuovi casi, addirittura al secondo riguardo al numero di donne che attualmente convivono con la malattia. La nostra Amministrazione ha fissato per il 22 ottobre un convegno informativo sulla prevenzione e il trattamento dei tumori femminili».

L'iniziativa in programma, realizzata attraverso l'assessorato ai Servizi sociali diretto da Paolo Petrilli si intitola "Sii l'eroina di te stessa… Fai prevenzione."

«A volte dimentichiamo di quanto sia importante prevenire - continua la consigliera - e quanto i controlli periodici possano realmente salvarci la vita. Per questo, vogliamo ricordare che la Asl di Frosinone partecipa alla campagna di prevenzione "Ottobre Rosa".

Le donne, tra i 50 e i 74 anni potranno effettuare la mammografia gratuita, senza prescrizione medica al numero verde screening dedicato 800-003422 Le donne tra i 45-49 anni, purché non abbiano eseguito la mammografia nei due anni precedenti, potranno prenotare chiamando il numero unico 06-164161840».

Quindi, "Siate voi le eroine della vostra vita. Fate prevenzione" è lo slogan lanciato dall'Amministrazione santostefanese.