Assunzione di un farmacista: la commissione del concorso procede all'accertamento delle competenze linguistiche e informatiche dei quattro candidati che hanno già superato le prove previste.

È l'ultimo passaggio del concorso che porterà all'individuazione del vincitore e alla copertura del posto presso la farmacia comunale. Quindi, la commissione che dovrà scegliere il nuovo farmacista prosegue con i lavori per chiudere l'iter. Il concorso per titoli ed esami è stato indetto per la copertura del posto a tempo indeterminato, con un rapporto di lavoro a tempo pieno, categoria D, posizione giuridica di inquadramento D1, profilo professionale farmacista.

Secondo quanto disposto dalla Giunta comunale con la delibera n° 21 del 30 gennaio 2020, la procedura selettiva è stata espletata soltanto ad avvenuta approvazione della programmazione del fabbisogno di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno.

Sono quattro i candidati giunti al termine della selezione, che hanno sostenuto le prove scritte e l'orale delle discipline specifiche. Gli esaminatori hanno valutato i titoli, le prove scritte e a seguire la prova orale, mentre il 3 novembre dovrebbero essere valutate le abilità in ambito informatico e nella lingua inglese, con l'assegnazione dei punti definitivi. Quindi, verrà decretato il vincitore del concorso.

L'Amministrazione, oltre a prevedere l'incremento del personale al servizio della farmacia comunale, ha programmato un intervento di ristrutturazione, che prevede il restauro dei mobili antichi, oltre al rinnovo dei locali con una riorganizzazione moderna e competitiva della proposta commerciale che rappresenta una delle componenti dell'attività dell'esercizio. I locali avranno un nuovo look che sarà al passo con la concorrenza e sicuramente la farmacia diventerà più competitiva. Una rivoluzione per l'esercizio comunale: un nuovo farmacista e una nuova immagine per i locali di via Alfieri, centrali, serviti da parcheggi, facilmente raggiungibili e presto rinnovati.