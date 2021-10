17 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 1059 tamponi. I negativizzati sono 29, mentre i ricoverati 10. Anche oggi il dato sui decessi resta fermo a quota zero come accade dal 10 settembre scorso.

La mappa dei contagi

Dei 17 nuovi casi in provincia, 3 si registrano a Frosinone, 2 ad Anagni, Arce e Ceccano. Un positivo in ognuno di questi Comuni: Alatri, Atina, Boville Ernica, Casalvieri, Isola del Liri, Pescosolido, Piedimonte San Germano e Veroli

Il confronto con ieri

Ieri in provincia di Frosinone sono stati registrati 20 casi. Su 830 tamponi effettuati. Per un tasso di

positività del 2,4%. In lieve risalita rispetto al giorno precedente. Questa la mappa: 3 contagi a Ferentino, 3 a Frosinone, 2 ad Acuto, 2 a Fiuggi, 2 a Roccasecca, 2 a Sora. Poi 1 caso in ciascuno di questi Comuni: Alatri, Amaseno, Arnara, Ceccano, Falvaterra, Vico nel Lazio. I negativizzati sono stati 24. Zero i decessi. Stabili i

ricoveri presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Spaziani di Frosinone: 10.