Uno scontro che non gli ha lasciato scampo. Troppo gravi le ferite riportate. In condizioni serie anche l'altra persona che viaggiava con lui sulla moto. Non c'è stato nulla da fare per Luigi Antonucci, cinquantenne di Patrica, vittima dell'incidente tra una moto e un'auto, avvenuto ieri sulla provinciale, poco distante dalle "Quattro Strade" e a un chilometro dalla sua abitazione.

Ferito anche il conducente della Fiat Grande Punto, un giovane di Frosinone. Le immagini dei mezzi coinvolti e i due feriti sull'asfalto hanno subito fatto temere il peggio ai primi soccorritori. Sul posto sono intervenuti il personale medico, i carabinieri e i vigili del fuoco. La notizia si è diffusa in poco tempo in paese destando tanto dolore e incredulità.



La ricostruzione

La dinamica di quanto accaduto ieri sera, a circa 500 metri dall'incrocio delle "Quattro Strade", lungo l'arteria che conduce in centro, è al vaglio dei militari intervenuti per i rilievi. Lo scontro tra la moto su cui viaggiavano la vittima e il quarantenne, e la macchina condotta dal frusinate, è stato frontale.

Immediatamente sono stati contattati i soccorsi.

Sul posto le ambulanze con cui i feriti sono stati trasportati in ospedale. Ma purtroppo per Luigi Antonucci non c'è stato nulla da fare.

Grave il quarantenne, anche lui di Patrica, trasportato con un'eliambulanza dallo Spaziani al San Camillo di Roma. Fino alla serata di ieri le sue condizioni erano gravissime. Ferite, invece, meno preoccupanti per il conducente della Fiat Grande Punto. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima.