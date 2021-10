Si ritrova soldi sottratti sulla carta Postepay evolution. Ben 1.850 euro. Pagamenti a lei disconosciuti. Così, dopo tutte le verifiche e gli accertamenti, si rivolge ai carabinieri e presenta una denuncia contro ignoti.

Partono le indagini da cui emerge che quei soldi erano finiti su un conto gioco di una nota società di scommesse sportive on line intestato a un trentanovenne della provincia di Napoli. Per l'uomo è scattata la denuncia per truffa. I fatti risalgono allo scorso mese di maggio. Vittima una ventitreenne di Veroli.

La ricostruzione

Circa cinque mesi fa la scoperta della giovane verolana di essere stata vittima di una truffa. La ragazza scopre che sul suo conto mancano i soldi. Si presenta quindi nella stazione carabinieri di Veroli per sporgere denuncia contro ignoti circa due pagamenti, da lei disconosciuti, di euro 500 e di euro 1.350, effettuati dalla sua carta "Postepay Evolution".

Gli uomini dell'Arma avviano immediatamente tutte le indagini del caso. Al termine dell'attività investigativa i militari hanno denunciato per il reato di truffa, un trentanovenne incensurato della provincia di Napoli.

Molto probabilmente la truffa si è attuata tramite l'acquisizione fraudolenta dei codici di sicurezza della carta. Dagli accertamenti è emerso che i pagamenti in questione erano confluiti su un conto gioco di una nota società di scommesse sportive online intestato al campano, il quale interpellato in merito, non forniva plausibili giustificazioni in merito ai fatti accaduti.